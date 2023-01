UUS PÖÖRE: ⟩ Tai muutis veelkord sisenemisreegleid

Bangkok Posti kinnitusel on Tai valitsus täna tühistanud omaenda värske reegli, mis lubanuks riiki vaid kaitsepoogituid.

Esmaspäeval tegi Tai valitsus aga täispöörde ja kuulutas, et riiki on siiski oodatud kõik, kuna uus reegel on ebamugav ja vaktsineerimistase maailmas piisavalt kõrge.