Vabastatud Rooma

Kui uksevalvur kuulis, et Argonaut on kunstnik, ütles ta, et mingu kohe kolmandale korrusele, seal kõige paremad maalid. Väga lahkesti rääkis. Noh, me käisime läbi kõik korrused, rahvast vähe, aga ikkagi õnnestus Tiit ära kaotada neis arvututes saalides, täis igat sorti kirjut kunsti.

Hakkasime otsima väljakualuse tunneli otsa, kust sisse minna. Ei leia ega leia, silte ei paista, mitu korda ühest ja samast trepist alla ning jälle üles. Viimaks juhatati nurga taha pimedasse, kust tõesti algas üks käik. Tiit ikka kadunud.

Ta leidus juba teisest paleest, Palazzo Nuovost. Polnud raske tema peale tulla, sest kogu tohutus muuseumis olime vaid meie kolmekesi ning üks tütarlapsest valvur.

See oli vaat et kõige vägevam reisimulje ─ kõige haruldasemad, kõige kuulsamad antiikskulptuurid, mille vahel sai liikuda tühjades saalides nagu kunstiajaloolises unenäos. Ehtsate taieste varamu, justkui avatud ainult meile kolmele väljavalitule. Miks seal mitte kedagi teist pole, ei mõistnud me arvata. Aga nii vahetut, nii eksklusiivset kunstielamust polnud meile iial osaks saanud.

Sellest toibumaks naasime oma kivitrepile ja rüüpasime rahustuseks.