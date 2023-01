ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Pilt on illustreeriv.

Sel nädalavahetusel saab osa veel viimastest jõululaadsetest üritustest. Kiirülevaatena võib veel välja tuua, et Alexelas esineb Schönbrunni lossi orkester, Lõuna-Eestisse kogunevad maailma parimad kahevõistlejad ning pühapäeval on Tallinnas mitmed muuseumid tasuta. Vaata veel, mis tulemas on.