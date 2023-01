Üllatavad kohad lennukis, mis on ohtlike bakteritega kaetud

TikToki platvormil levinud videos räägib lennusaatja Tommy Cimato kui ebahügieenilised lennukid tegelikult on ning jagab soovitusi, kuidas võimalikult edukalt bakteritega kokku puutumist vältida. Ta hoiatab, et lühikeste pükste või seelikuga pole turvaline lennata, sest on võimalik, et lennuki istmeid ei puhastata piisavalt põhjalikult. Pikad püksid ja mitu kihti riideid aitavad sel juhul üleliigsest mustusest hoiduda.