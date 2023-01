Hotellitoas on kõige räpasem just see ootamatu ese

Selgub, et hotellitoad ei ole nii steriilselt puhtad kui võiks arvata ning mõnel juhul peaks ööbija ruumi puhastamise enda hoole alla võtma. TikToki kasutaja QueenEvangeline25 räägib, et väga vähe puhastatakse hotellitubades televiisori pulte. Ta tunnistab, et ei kasuta hotellides kunagi pulti enne, kui on selle ise desinfitseeriva vahendiga üle tõmmanud ning soovitab seda ka teistel teha.

Siiski on veel üks osa hotellitoast mis on veel mustem kui televiisori pult. Populaarseks muutunud TikToki videos paljastab naine, et kõige vähem pestakse linade peal olevat voodikatet. Tema sõnul leidub hotelle, kus voodikatteid pestakse regulaarselt, kuid paljudes hotellides vaadatakse sellest kõrvale ning pesemata voodikate võib hotellituppa jääda lausa terveks aastaks. Ta selgitab, et vooditel olevad valged tekid ja linad on siiski alati pestud, kuid suuremad dekoratiivsed voodikatted jäävad tihti kahe silma vahele.