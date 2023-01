PÕRUTAV ⟩ Lennusaatja paljastab, mis turbulentsi ajal lennukis toimub

TikToki kasutaja Barbiebac.ok selgitab, et paljud lennusaatjad võtavad turbulentsi ajal toimuvat raputamist kui puhkepausi, sest sel ajal peavad kõik lennukis olevad inimesed olema oma istekohtadel. Naine sõnab, et kuigi reisijatele võib see olla paanikat tekitav kogemus, siis töötajatele on see ainus aeg, millal saab segamatult istuda ning korraks hinge tõmmata.