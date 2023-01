ETTEVAATUST ⟩ 10 populaarset sihtkohta, kus liigub kõige rohkem taskuvargaid

Kõige lihtsamalt võib oma asjadest ilma jääda nendes tuntud kohtades: La Rambla tänav, Hispaania Eiffeli torn, Prantsusmaa Trevi purskkaev, Itaalia Charlesi sild, Tšehhi Sacre-Coeuri kirik, Prantsusmaa Colosseum, Itaalia Vanalinna väljak, Tšehhi Louvre, Prantsusmaa Notre-Dame katedraal, Prantsusmaa Sagrada Familia, Hispaania

Suurim tõenäosus oma väärisasjadest ilma jääda on Barcelonas La Rambla tänaval. Tegemist on ühe maailma kõige tihedama jalakäijate liiklusega tänavaga, kus on kokku registreeritud üle 3270 erineva varguse. Sellel tänaval liigub erakordselt palju inimesi igal aastaajal, kuid kõige rohkem tuleb silmad lahti hoida just suvisel perioodil, kui turismihooaeg saavutab oma tipu.

Tuntud vaatamisväärsuste peamiseks murekohaks on suured rahvahulgad, kus võib kergesti segadusi tekkida ning kaose keskel on varastel lihtne haavatavas olukorras turiste ära kasutada. Seetõttu on ka kõige ohtlikumad kohad Eiffeli torn Pariisis ja Trevi purskkaev Roomas.