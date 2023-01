ÜLLATAV ⟩ Just nendes maailma linnades elab kõige rohkem rotte

Rotid suudavad kohaneda kõikjal ning tunnevad ennast koduselt enamikes maailma nurkades. Nad on endale pesad teinud peaaegu kõikides maailmajagudes, kuid mitte Antarktikas. Siiski on mõned maailma suurlinnad, kus rotid tunnevad ennast eriliselt hästi.

Chicago, Ameerika Ühendriigid

Rotte leiab kõige rohkem just Ameerika Ühendriikidest Chicagost, mida rahvas nimetab ka Ameerika rotikuningriigiks. Suure rotiuputuse põhjust uuriti 2018. aastal ning selgus, et peamiseks valukohaks oli linna kehv prügikäitluse süsteem eriti tiheda asustusega piirkondades.

Los Angeles, Ameerika Ühendriigid

London, Ühendkuningriik

London püüab Euroopa kõige suurema rottide arvuga linna tiitli. Eksperdid arvavad, et Suurbritannia pealinnas võib olla kuni 20 miljonit rotti ning just koroonapandeemia ajal kasvas näriliste arv märgatavalt. Suur kasv tuleneb ka rottide paljunemisest, sest juba üheksa nädalat pärast sündimist on rotid valmis paarituma ning paaritudes võivad kaks rotti oma populatsiooni kasvatada aastaga 1000 näriliseni.

Pariis, Prantsusmaa

Pariis on küll Londonil kannul, kuid märgatava vahega - ekspertide hinnangul elab linnas 6 miljonit rotti. Närilistel on linnas uhke toidulaud, sest nad elavad peamiselt restoranide prügikastidest leitud toidujääkidest.

Deshnoke, India

Deshnoke linnas on rotid lausa aukohal. Ligikaudu 20 000 rotti elavad linnas olevas Hindu Karni Mata templis, kus neid peetakse pühaks ning näriliste eest kantakse hoolt. Templis elavatest rottidest on küll suurem osa musta värvi, kuid nende keskel on ka mõned valged rotid, keda peetakse veelgi erilisemaks. Paljud rotid on inimeste läheduse ja hoolitsusega niivõrd harjunud, et ronivad neile lausa õla peale. Rottidest kubiseva templi külastamine on küll tasuta, kuid rottidega pildi tegemise eest peab siiski maksma.