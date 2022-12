Lufthansa hakkab oma boonusprogrammiga ujuma sootuks vastuvoolu

Üks tähtsamaid muutusi on see, et uuenevas programmis ei määra erinevaid privileege pakkuval staatuseredelil edasiliikumist otseselt enam lendude pikkus ega ka hind või broneeringuklass, küll hakkab rolli mängima teenindusklass (eeldusel, et tegemist on ikka tasulise piletiga) ja ka see, kas lend on «kohalik» või kontinentidevaheline.