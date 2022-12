Talvetorm külvab jäist kaost suures osas USAst

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab viitega uudistekanalile CNN, et palju lende on tühistatud New Yorgis, Detroidis, Seattles, Chicagos, Denveris ja Bostonis. Washington Posti andmeil on täna tühistatud lendude arvuks umbes 3600. Orienteerivalt 1.4 miljonit ühendriiklast on ilmastikuolude tõttu ka ilma elektrita.