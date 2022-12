Ahvenamaale pakku

Rootsile lähim saarestiku osa Eckerö on 17. sajandist alates olnud tähtis kaubateede sõlmpunkt Stockholmi ja Turu vahel. Siinse Tolli- ja Postimaja hoone juurest jooksis Vene Impeeriumi piir. Saarestiku teise, Soome poolsemasse otsa, saab liikuda nii autoga, jalgrattal aga ka matkates. Üle kitsaste merelahtede on väiksemad ja suuremad saarekesed on ühendatud sildadega. Saarte vahel peavad ühendust praamid, mis jalgsi liikujaile on tasuta, jalgratturile paar eurot ja autoga reisijale maksab näiteks edasi-tagasi ülesõit põneva ajalooga Kökari saarele 25 eurot. Just siinse saarestiku muinasjutulisest vaadetest sai Tove Jansson inspiratsiooni Muumitrollide lugude loomisel.

Ahvenamaal on rakenduse alandstrafiken.ax abil lihtne liikuda, kuid saarele pääsemine on paraku keerukas. Laevaühendus on küll otse Tallinnaga, kuid sõidugraafik on pehmelt öeldes ebamugav. Teel Rootsi teeb Tallink peatuse Marienhamins, kuid edasi liikumiseks on see ikka ülemõistuse vara. Tagasitulek laeva on samuti alles pärast südaööd. Oluliselt kulukama aga kvaliteetsema reisielamuse saab läbi Turu saarestiku suurematel kruiisilaevadel Ahvenamaad külastades. Paar korda aastas teeb Viking Line Ahvanamaa kruiise ka läbi Tallinna, kuid Eesti poolelt liitujatele on tingimused laevas nigelamad, et mitte öelda kohutavad. Igal juhul tasub aga laevakompaniide ebamugavused alla neelata, sest ka talvisel ajal pakub Ahvenmaa külastus hingele karget kosutust. Saarestiku rahulikku kulgemist hakkad lahkudes paraku kohe taga igatsema.