PÕHJANAABRID OOTAVAD ⟩ Avasta, seikle, meki ja naudi! Kotka ja Hamina väikelinnad pakuvad elamust igale maitsele

Viimane peatus – Kotka linn

Rikkaliku lõunasöögi järel on aeg võtta suund Vellamo meremuuseumisse, kust leiab nii näituseruumid kui põnevad töötoad. Hoone kõrvalt leiab võimsa kai muuseumilaevade ja sadamakraanadega. Stiilse, klaasseintega ainulaadse arhitektuuriga hoones on ekspositsioon merendusest Soomes ja Läänemerel. Interaktiivsed eksponaadid kutsuvad avastama ja kaasa mõtlema. Muuseumis võiks veeta kasvõi terve päeva, siin leidub muide rohkelt noppeid ka meie mereajaloost.

Imetabane sümbioos uuest ja vanast

Õhtusöögiks tasub minna Kotka linna mõnesse tunnustatud restorani. Gurmaanidele ja hea köögi austajatele julgevad asjatundjad soovitada Kotka kontserdimajas asuvat restorani Vausti, mille projekteeris kuulus Soome arhitekt Eliel Saarinen, kelle looming on inspireerinud ka Helsingi raudteejaama. Kotka Kontserdimaja on UNESCO 2022. aasta üheks kandidaadiks. Kohalikke maitseid pakkuvas restoranis maksab kolmekäiguline õhtusöök keskmiselt 40 eurot.

Mudilased Maretariumi!

Maretarium on koht, millesse armuvad nii suured kui väikesed. 2002. aastal Soomes Kotkas avatud avalik akvaarium asub Sapokanlahti lahe kaldal. See on keskendunud Soome kalaliikide ja veekogude tutvustamisele. Maretariumis on kokku 22 temaatilist akvaariumi, millest suurim on Läänemere bassein. Maretariumi elanikud elavad täiesti looduslikes tingimustes, mis muutuvad vastavalt aastaaegadele.