Suurbritanniasse sõites tuleb vaim panna valmis streikideks

2000 kuni 3000 palgaga rahulolematu piirivalvetöötaja streik leiab aset 23. detsembrist kuni 31. detsembrini ning mitmed lennukompaniid on Heathrow lennujaama saabuvate lendude arvu asunud vähendama, teatab Reuters. Streik puudutab lisaks Heathrow ja Gatwicki lennujaamadele ka mõningaid regionaalseid lennuväljasid ja Newhaveni sadamat. Immigratsiooniminister Jenrick on hoiatanud, et streik võib rikkuda ära tuhandete perede reisiplaanid.