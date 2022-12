Amsterdam tahab seksi- ja narkoturiste eemal hoida

Amsterdami linnaametnikud on ebasoovitavate turistide eemalepeletamiseks tulnud välja uue ettepanekutepaketiga, kirjutab CNN . Muuhulgas tahetakse vähendada jõekruiiside arvu, hakata baare, klubisid ja bordelle varem sulgema ning keelustada kanepi suitsetamine linna teatud osades. Varem on linnapea Femke Halsema üritanud keelustada kanepi müüki turistidele, kuna pidutsejad rikkuvat elukvaliteeti linnaelanike jaoks, kuid nagu kirjutas ajaleht NL Times septembri lõpus, oli enamus linnavolinikke selle vastu.

Uuringute tulemusel külastab legaalsuselt hallis tsoonis olevaid kanepikohvikuid iga teine turist ning 16% ütleb, et see on nende külastuse peamine eesmärk.