Üks Euroopa Liidu riik jätkab transpordis maskide nõudmisega

Hispaania lennufirmade assotsiatsioon kritiseerib avalikult Hispaania reeglit, mis kohustab reisijaid kandma lennukis näomaski, vahendab veebileht Simpleflying . Travelsafe veebilehe kohaselt ei ole maskid Hispaanias jätkuvalt kohustuslikud mitte üksnes lennukis, vaid kõigis ühistranspordi liikides. Osad lennufirmad on reeglit tõlgendanud nii, et näiteks pikamaalennul tuleb mask ette panna vaid siis, kui lennuk jõuab lõpuks Hispaania õhuruumi.

Hispaania on viimane Euroopa Liidu riik, mis maske nõuab. Samas on alates 21. oktoobrist kaotatud kõigile nõue, et riiki sisenejad oleksid vaktsineeritud või testitud, vahendab Simpleflying.