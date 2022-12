Torm jätkub: üle poole lendudest on täna ära jäänud

Kuigi Tallinna lennujaam lubas saabuvaks lumetormiks valmis olla, jättis täna päeva esimeses pooles lennu ära enamik Tallinna lendavatest lennufirmadest. Tühistajate hulka kuulusid Turkish Airlines, Lufthansa, SAS, Transaviabaltika ja päeva esimeses pooles Riiast ja Brüsselist saabuma pidanud lendude näol ka airBaltic. Samas jõudis airBalticu lend Amsterdamist kohale vaid kaheksa minutit sõiduplaanist hiljem ning ka LOTi lend Varssavist ja Norwegiani lend Oslost suutsid maanduda. Kell 14.15 saabuma pidanud Finnairi lennu AY1019 reisijad said aga uhke õhusõidu üle lahe ning paar tiiru Põhja-Eesti kohal, pärast mida propellerlennuk Helsingisse tagasi põristas. Helsingisse suundus tormi tõttu ka Ryanairi lend Londonist.

«Otsuse maandumise kohta teeb aga alati lennuki meeskond eesotsas kapteniga, pidades seejuures silmas ohutust. Isegi kui lennurada on puhas, võib maandumist häirida või ka takistada näiteks tugev külgtuul. Mis puudutab Ryanairi lendu Londonist Tallinna, siis tõesti – lennuk tiirutas mõnda aega Tallinna kohal, kuid meeskond otsustas Tallinnas siiski mitte maanduda ning suundus Helsingisse,» lausus Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg.

«Lumekoristus käib meil täie hooga, et hoida lennurada ja perroonid puhtana ning lennuliiklusele avatud. Ja nii see ka hetkel on.