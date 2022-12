Muinasjutuline loss on ühele perekonnale kuulunud juba üle 800 aasta

Saksamaal asuv kaunis Eltzi loss on 33 põlve sama suguvõsa käes olnud ning kuulub nende väheste losside hulka, mida pole sõdade jooksul kunagi purustatud. Nii et põhimõtteliselt näeb see välja üsna selline, nagu see ehitama hakates oli ja hiljem täiendatud on.

Foto: Shutterstock

Eltzi lossi vanimad osad on pärit 12. sajandist ning lossi laiendati, kui Eltzide suguvõsa hargnes ja erinevad suguvõsad oma hooneosadesse kolisid. Seetõttu on lossil mitu erinevas stiilis osa.

Eltzi loss on haruldane just seetõttu, kuna see on üle elanud Teise maailmasõja ja mitu sõda enne seda. Seetõttu saavad külalised imetleda originaalset interjööri ja hooneid. Imekaunist lossi on peetud niivõrd oluliseks saksluse sümboliks, et see trükiti 1965–1992. aastatel Saksa 500-margasele rahatähele.

Foto: Shutterstock