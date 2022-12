SINNA JA TAGASI ⟩ Mida tulevik toob

Filmi «The Aviator» peakangelane, lennufirma Trans World Airlines looja Howard Hughes korrutab linateose lõpus aina fraasi «tuleviku tee» («The way of the future»). Sonima kukkunud magnaadi toimetavad abilised suletud uste taha ning vaatajad võivad järeldada, et kuigi võimekaimad suudavad tulevikku olevikust eristavast kardinast kohati läbi näha, varitseb neidki kulissides allakäik. Uued tulijad püüavad aga juba aimata võimsamat lainet, mis neid oma turjal säravasse homsesse kannaks.