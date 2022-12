VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Rene Satsi «Minu matkarajad»: Oksad löövad valusasti näkku ja peaaegu olematu jalgrada kaob sootuks

See on autotee, aga autosid siin hetkel ei paista. Ma ei tea, kuhu see tee suundub, aga kõnnin natukene edasi, nautides põletavat päikest näol. Nii kaua olen ma sellest puudust tundnud. Tõepoolest – nagu mulle ka Eesti raadiost ja televisioonist lubati –, seekordne suvi on harukordselt soe ja päikeseline! Hakkan ümisema viisijuppi. Ja siis ma näen seda: vann. Keset teed on suur vann ja vanni kõrval valge avatud jäle roiskunud kraami täis prügikott.

Ma ei saa aru, kuidas selline asi võimalik on. See on kalli väljanägemisega vann, mitte nagu need nõukaaja standardsed malmist väikesemõõtmelised suured potid, kuhu said ennast sisse pressida, kuid kus riskisid kinnijäämisega, ja svammitamiseks ei jäänud ammugi ruumi. Kellel on raha sellist vanni endale lubada – kuidas ta võtab vaevaks keset ööd tulla ja oma vannist just siin lahti saada? Ja prügikott... Kujutan ette, kuidas naine vanni kaubikusse ähkides ja puhkides sikutavale jõmmile järele hõikab: «Kuule, vii siis juba prügi ka välja!» – «Jah, otse loomulikult!» Kui panite tähele, siis ma miskipärast – lööge või maha – ei usu, et vanni loodusesse tirija on naine (isegi kui tal selleks jõudu oleks). Selliseid tempe teevad ikka meeste- rahvad. Kaubikusse laaditakse vann ja prügikott, sõidetakse hämaruse varjus loodusesse ja lükatakse vann keset teed maha. Prügi lendab järele, kott puruneb, auto kaob pimedusse.