Indoneesias võib vabasuhtes turiste oodata peagi vangimaja

Indoneesia plaanib oma kriminaalkoodeksis muuta kuni aastase vanglasviibimisega karistatavaks abieluväliseid seksuaalsuhteid ja ka abieluvälist kooselu, teavitab The Guardian. Kuriteo paneksid kohalike kõrval toime ka turistid, kui nad Indoneesias omavahel abieluvälist kehalist lähedust naudiks. Veebileht One Mile At The Time märgib, et õigus süüdlasi üles anda on siiski vaid teatud isikuteringil, näiteks sugulastel.