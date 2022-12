ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Neile, kes armastavad varakult jõulukinke varuda, on see nädalavahetus tihe – toimuvad laadad, kus Eesti väiketootjate kaupa soetada. Peale selle võiks külastada näitust «Piparkoogimaania», kus kõik eksponaadid on tehtud piparkoogist. Ja kui aega üle jääb, tasub võtta osa mõnest ühismatkast – looduses on juba piisavalt lund, et tõukekelgud ja muu lumevarustus välja otsida.