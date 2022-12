OTSID ERILIST LÕÕGASTUST? ⟩ Külma talve soe soovitus: tee mõnus minipuhkus Rootsi veekeskustes

Rootsi suurim seiklusbassein on Kapellskäri sadamast kolme tunnise autosõidu kaugusel ning viib perekonna seiklema «Kadunud linna». Veepark on muudetud tõeliseks džungliks, kus saab avastada salapäraseid varemeid, panna oma oskused proovile ronimisseinal ning ujuda lainebasseinis. Veepargis on 6 erinevat veetoru, mille hulgas ka terve Rootsi pikim, lausa 206m veeliug. Vanematel on võimalus külastada eraldi saunakeskus, kus saab nautida head toitu, kokteile, sauna ja mullivanni.