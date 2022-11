Turvakontrollis leiti kana seest midagi ootamatut

Transporditurvalisuseamet jagas Instagramis humoorikat postitust, milles näitas ühe reisija luhtaläinud plaani. Piltidel oli näha, kuidas toore kana sisse oli topitud tulirelv, lootes, et turvakontroll seda sellisel juhul ei tuvasta. TSA Pärsia lahe piirkonna pressiesindaja Sari Koshetzi sõnul suundus reisija Haitile Port-au-Prince'i. USA Sisejulgeolekuministeeriumi uurimisosakonna pressiesindaja Nestor Iglesias ütles, et ei saa veel kõiki loo üksikasju avalikkusega jagada, kuna tegemist on käimasoleva kriminaalasjaga.

2022. aastal on Florida TSA kontrollpunktidesse jõudnud rekordarv relvi. Reisijad on sel aastal osariigi lennujaamade kontrollpunktidesse toonud üle 700 relva – see arv ületab juba praegu kõiki varasemaid aastaid. Rekord on püstitatud kaheteistkümne Florida lennujaama peale, esikohal on Orlando (129 relva), Fort Lauderdale (120 relva) ja Tampa (102 relva). Peaaegu kõik kontrollpunktides avastatud relvad olid TSA sõnul laetud ja enamikul oli laskemoonakamber.