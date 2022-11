Siin on lendamine odavam kui parkimine! Saksa meediat hämmastab lennujaama parkimistasude plahvatuslik tõus

Hinnatõusuks on valmistutud nädalaid ning vastavad ootealad, tõkkepuud ja sildid on selleks üles seatud. Moodsad kaamerad registreerivad parkimisalale sisenevad auto numbrimärgi ning väljudes esitatakse arve. Kui see on 15 minutit, tuleb tasuda 7 eurot, 30 minutit 14 eurot ja üks tund 28 eurot.