Joogid lennukisse: vedeliku mahupiirangud võivad peagi kaduda

Üha suurem arv lennujaamasid on kasutusele võtnud reisijaid säästva kompuutertomograafial põhineva kolmedimensioonilise läbivalgustustehnoloogia. See tähendab, et vedelike kogust käsipagasis ei pea piirama ning elektroonikat pole vaja kotist välja võtta. Ttehnoloogiat on juba mitu aastat kasutanud USA lennujaamad, näiteks Atlanta Hartsfield-Jackson ja Chicago O'Hare.