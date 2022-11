HELLENITE MAAL ⟩ Korfu – tõeline Joonia mere pärl

Keerutan end õhtul küljelt küljele ja olemine on üksjagu rahutu. Taas olen reisipalavikku nakatunud ja rahu ei saabu enne, kui lennupiletid, hotell ja autorent on broneeritud. Seekordne valik on Korfu ehk kreekapäraselt Kerkyra. See imeline saar, mis on vaid poole Hiiumaa suurune, on jäänud puutumata Osmanite impeeriumi võimust, samal ajal kui ülejäänud Kreeka on äganud selle all nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Üks asi on raamatutarkus, teine asi on oma silmaga kaeda ja tunda, et vaat nüüd ma tean ise, kuidas seal asjalood on.