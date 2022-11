«Uued täiustused»

Lennufirmale on see aga muidugi kokkuhoid. Kokku tahab hoida ka laevafirma Tallink, kes kuulutas MyStari peatse turuletoomise õhinas hiljuti, et vanimast laevast Star saab omalaadne Light-odavprodukt, mille pardal teenivad Club One’i kliendid neli korda vähem boonuspunkte kui Megastaril või MyStaril.

Kuna boonusearvestus on Club One’is juba ammu kulupõhine, on kliendil ehk raske mõista, miks tema kulutatud eurod Staril neli korda vähem väärt on – «selgust ja lihtsust» siit just ei aimu. Olukorra teeb veel absurdsemaks, et MyStari turuletoomise hilinemise – eeldatavalt mitte enne uut aastat – tõttu on Stari väljumised tõstetud tagasi endistele aegadele ning ka hinnad on jälle samad Megastari omadega, kuid veebilehe järgi on Stari produkt ikkagi «Light», millega kaasneb ka vaid 25 protsenti boonuspunkte tavapärasest. Kes sellest võidab? Kindlasti mitte klient.