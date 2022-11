ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusika

Hakkame aga hooga mängima jõulumuusikat, see viib meid juba õigele lainele – algab j õulujazz , kontserdid üle Eesti. Käimas on ka Eesti Interpreetide Liidu Eesti muusika nädal , samuti kontserdid erinevates paikades üle riigi.

Sel nädalal on erakordne võimalus kuulata orkestri Lords of the Sound kontserte «The music of Hans Zimmer». Zimmer on saksa filmihelilooja, kes saavutas oma populaarsuse pärast kultusfilmi «Vihmamees» linastamist. Hiljem lõi ta muusikat mitmetele Hollywoodi kassahittidele.