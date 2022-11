Tallinki uue laeva saabumine hilineb

Tallinki uus alus MyStar pidi alustama reise Tallinna ja Helsingi vahel 1. detsembril, kuid Tallinki peakapteni Tarvi-Carlos Tuuliku sõnul on merekatsete käigus selgunud, et laeva tõukejõusüsteemiga on veel tööd, teatab Soome reisiuudiste portaal Matkaviikko.