Soov kiiresti puhkama sõita kaalub üles kokkuhoiusoovi

Ühelt poolt on tarbimispsühholoogia muutus viinud selleni, et inimesed on valmis enam kulutama. Teiselt poolt on reisipakettide lõpphindu oluliselt mõjutanud lennukikütuse kallinemine, mis moodustab 30 protsenti reisi hinnast: aasta jooksul on lennukikütuse hind 170 protsenti kallimaks läinud. Osa hotelle on pandeemia ajal uksed kinni pannud – nad lihtsalt ei jäänud ellu. Suured muutused on toimunud ka turismitööstuse kaadriga: lahkunud ei tulnud enam tagasi. Uute töötajate leidmine ja koolitus nõuab aega, neile tuleb palka tõsta. Energiakriisi taustal jätkub ka hotellide hinnatõus. Tulemuseks on see, et keskmine reisipaketi hind on aasta jooksul tõusnud 30%. Järgmise aasta prognooside järgi hinnatõus jätkub. Coral Travel firmas eeldatakse, et reisipakettide kallinemine moodustab umbes 13%. Tõus ei tule enam nii šokeeriv kui varem.