TÄNANE PÄIKESEKIIR ⟩ Soe, ajalooline ja põnevat avastamist pakkuv Kutaisi vaid 75 euro eest!

Kutaisi on põnev ja ainulaadne linn Gruusias. Täna paistab seal päike ning sooja on 20 kraadi. Mida seal veel põnevat leida võib? Renegade Tea blogis kirjutavad kohapeal käinud reisisõbrad nii:

Planeeri Kutaisi tarbeks 2-3 päeva või nädal. Siit on hea teha retki eri suundadesse. Näiteks tasub sõita Sairme - mägikuurortisse umbes 50 km kaugusel Kutaisist. Nii meri kui mäed on päevareisi raadiuses. Võrreldes Tbilisi või Batumiga on hinnatase nii toidu kui majutuse osas soodsam.

Kutaisi või Khuthaisi on linn Gruusia lääneosas Rioni jõe ääres. See on suuruselt teine linn Gruusias, Imerethi keskus ning Lääne-Gruusia majanduslik ja kultuuriline keskus. Reisijaid peibutab linn huvitava arhitektuuri, ümbruskonna kauni looduse, lahkete sõbralike elanike ning üllatavalt soodsate hindadega.

Mida siin vaadata?

Kutaisi turud. Huvitavad kohad, kust saab osta peaaegu kõike, tööriistadest riiete ja puuviljadeni. Linna keskel, Shota Rustaveli ja Michael Lermontovi tänavate vahel on väiksem keskturg. Ilja Chavchavadze tänaval, Grand Malli kaubanduskeskuse ja bussijaama kõrval on veel üks ja palju suurem.

Bagrati katedraal - UNESCO pärandi nimistus olev kirik, mille juured ulatuvad 11. Sajandisse. Lisaks kirikule endale saab nautida suurepäraseid vaateid kogu linnale ja kohe selle kõrval asub ka üks linna mõnusamaid restorane.

Tore jalutuskoht on kesklinnas, Colchise purskkaevu ja Rioni jõe vahel - siia on koondunud suur osa linna restoranidest ja poodidest. Samuti võid minna üle jalakäijate Valge silla jõe vasakule kaldale. Siit leiad ka mitmeid häid restorane, alustades Best Westerni hotelli katusebaarist ja lõpetades saksa stiilis Hacker-Pschorriga.