HEA TEADA! ⟩ Airbnb viis oma platvormil sisse olulise muudatuse

Kes iialgi on kasutanud majutuse leidmiseks Airbnb platvormi, teab, et alghinnale lisatud erinevad tasud nagu koristustasu, teenustasu, maksud jmt võivad algselt kuvatud hinna lõppkokkuvõttes märgatavalt kallimaks muuta. Selle üle, et majutuse lõpphind ilmub alles broneerimisfaasis, on Airbnb saanud ka rohkesti kaebusi.