KUIDAS TUNDUB? ⟩ Egiptuses avati kiviaja stiilis hotell

Kümne kilomeetri kaugusel Hurghada keskusest asuv Caves Beach Resort Hurghada on eristumiseks valinud veidra kivi- ja juuraajastu stiili segu, mis võiks sobida «Ränirahnude» austajatele.

Hotelli kõik toad on kiviaja stiilis, kuid varustatud selliste moodsate mugavustega nagu konditsioneer, TV ja minibaar. Internet on samuti olemas, kuid lisatasu eest. Kuurorti territooriumil leiab 2 restorani ja 6 baari, 3 basseini, spordiväljakud ja spaa. Kompleks on mõeldud 16-aastastele ja vanematele külalistele.