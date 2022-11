Türgi Vahemere lõunarannikul asuvas kuurortlinnas Side austati kõige tulemuslikumaid turismiagente.

Firmas Coral Travel on täheldatud, et viimaste aastate kriiside ajal on massiturism oluliselt muutunud: individuaalturismi kasv on peatunud, turismipakette on aga hakatud pidama enam usaldusväärseks puhkuse võimaluseks. Ja kuigi otsustusaeg on lühenenud viie nädalani, on inimesed valmis rohkem maksma. Soov sõita kiiresti puhkama kaalub üles soovi kokku hoida. Lisaks sellele lähtub klient sageli põhimõttest: «kui pidu, siis pidu» või, et tuleb võtta kõike kõige kallimat, sest kõikide kriiside taustal puudub inimestel kindlus, et nad lähitulevikus veel ühte puhkereisi saavad endale lubada.