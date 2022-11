Türgi Vahemere lõunaranniku kuurortlinnas Side austati tulemuslikumaid turismiagente

Coral Travel on täheldanud, et viimaste aastate kriiside ajal on massiturism oluliselt muutunud: individuaalturismi kasv on peatunud, turismipakette on hakatud pidama enam usaldusväärseks puhkuse võimaluseks. Ja kuigi otsustusaeg on lühenenud viie nädalani, on inimesed valmis rohkem maksma.