Ühendemiraadid lõdvendasid ja ühtlustasid riiki sisenemise tingimusi

Kui siiani Araabia Ühendemiraatide erinevate emiraatide poliitika Covid-19 osas varieerus, siis sellest nädalast on suhtumist ühtlustatud ja sisuliselt on kogu maa taas turismile valla.

Eriti märkimisväärsed on muudatused Abu Dhabi osas. Karantiini enam ei kohaldata, vaktsineerimistunnistusi esitada ei tule ja kadunud on ka maskinõue (erandiks on tervishoiuasutused). Reisijail, kes soovivad teha PCR-testi, on see võimalik oma raha eest (40 dirhamit ehk umbes 10.50 eurot) Abu Dhabi lennuväljal ja tulemused saab kätte umbes kahe tunniga, teatab Abu Dhabi lennufirma Etihad koduleht. Samas pole see kohustuslik.