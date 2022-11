Silja Symphony ja Serenade pardal saab nautida ABBA ja Queeni muusikat

Täpsemalt on ABBA ja Queeni muusikale pühendatud show´d Soome lipu all sõitva Silja Serenade pardal nauditavad kuni 18. jaanuarini, Rootsi lipu all seilaval Silja Symphonyl kuni 2. veebruarini, vahendab Soome reisiuudiste portaal Matkaviikko. Starlight ööklubis toimuvad etendused leiavad mõlemal alusel aset kahel korral päevas ehk kell 19.30 ja 21.00 ning on laevareisijatele tasuta. Tallink Silja meelelahutusjuht Kati Heiniö sõnul on etenduste tootjaks briti kompanii TSE Creative Production, vahendab Matkaviikko.

Show varieerub laeva suunast sõltuvalt: näiteks teel Rootsi kuuldakse Queeni lugusid Another One Bites the Dust ning Don’t Stop Me Now -hitit, sellal kui tagasiteel kõlavad sellised ABBA tuntud lood nagu Gimme Gimme Gimme ja Dancing Queen.

ABBA helindeid võib kuulda ka ülepäeviti Tallinna ja Stockholmi vahel sõitva Baltic Queeni pardal: alates 20. novembrist kuni 28. detsembrini on laeva meelelahutusprogrammi üheks osaks Dance Factory, mille artistid toovad lavale palasid sellistest tuntud muusikalidest nagu näiteks Mamma Mia, Chess, Moulin Rouge ja Chicago. Kuni 20. novembrini on lavalaudadel aga Showstoppersi muusikaliprogramm: Tallinn-Stockholm suunal Broadway is back ning tagasiteel It’s too darn hot.

Lisaks võib Rootsi sõites kuni 12. novembrini kuulda Kukerpillide muusikat, 25. ja 26. novembri elektroonilise muusika kruiisil esineb dj set´iga NOËP ning 9. ja 10. detsembril astub merel üles Singer Vinger. 31. detsembri ja 1. jaanuari aastavahetuskruiisile on Tallink varunud aga The Swingers (Birgit Sarrap, Ott Lepland ja Jüri Pootsman).