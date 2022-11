SINNA JA TAGASI ⟩ Totud reisil ja abistav Jeesus

Orson Welles ütles kunagi, et lennukis on vaid kaks emotsiooni: igavus ja surmahirm. Õnneks on meelelahutusekraanide tulek seda paletti laiendanud ning hiljutised lennud Boliiviasse, kuhu olin alati minna tahtnud, kulgesid igati meeldivalt Gandalfi, Bilbo, Frodo ja arutu hulga mäekollide seltsis (20 aastat pärast seda, kui Peter Jacksoni triloogiad linastuma hakkasid, kuuluvad nii «Sõrmuste isand» kui ka «Kääbik» paljude lennufirmade filmikullafondi).