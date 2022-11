ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Sel nädalavahetusel on fookuses muidugi isad ja nendele mõeldud üritused. Seiklushimulised isad on oodatud Isadepäeva avastusretkele Aidus, räätsamatkale Kõrvemaal või meremuuseumisse, kus tutvustatakse merepääste maailma. Siis tuleb Isadepäev ERMis ja perepäev Eesti Kunstimuuseumis, kus on külas jutuvestja Polina Tšerkassova.