Lased lennukis istme alla? Reisija avaldab, kuidas ta selliseid karistab

Peagi selgus, et inimesed jagunevad sel teemal kaheks. On neid, kelle arvates ei sobi istme seljatoe liigutamise pärast üle reageerida ja nõnda ebaviisakaks muutuda. Muidugi on ka neid, kelle arvates on tegemist vaimustava nipiga, mida kindlasti ka ise katsetada.

Etiketiekspert ja endine stjuardess Jacqueline Whitmore ütles Fox News Digitalile, et reisijatel on täielik õigus seljatuge alla lasta. Siiski lisas ta, et viisakas oleks enne seda taha piiluda ja veenduda, kas too inimene on istme liikumiseks ikka valmis. Kui selgub, et tagumisel reisijal on näiteks pikad jalad, tuleks naise sõnul liigutada istet minimaalselt.