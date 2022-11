Säästlikult sooja: kasulikud nipid puhkuseks Tenerifel

Tenerifele, mis on tuntud ka kui «igavese kevade saar», saab Tallinna lennujaamast kõige mugavamalt tšarterlende opereeriva Smartlynxi või Nordica otselennuga. Lennuaeg on sõltuvalt lennukompaniist erinev, keskeltläbi 6,5 tundi.

Seoses suure nõudluse ja elukalliduse tõusuga on tõusnud ka Tenerife reiside hinnatase võrreldes varasemaga, kuid endiselt kehtib reegel, et ostes piletid varakult ette, saab parema hinna. Eelarves aitab kokku hoida, kui valida apartement tüüpi majutus, kus söögid ei sisaldu hinnas ja toitu saab valmistada ise oma toa kööginurgas. See annab ka hea võimaluse kohaliku toidupoe põnevaid toiduaineid avastada ja nendest midagi maitsvat valmistada. Lastega reisides aitab kulusid kontrolli all hoida reisipakett koos hommiku- ja õhtusöökidega või kõik hinnas teenusega, mis aitab vältida ootamatuid väljaminekuid sihtkohas.