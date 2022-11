Aitab küll! Probleemsed tiktokkerid panid Nepali ametnikud tegutsema

Hiina firma ByteDance videorakendus TikTok on ülemaailmne fenomen. Aga eriti populaarne on see millegipärast Nepalis. Uuring näitab, et viimase kahe aastaga on TikToki kasutajate arv seal tõusnud 3 protsendi pealt 55 protsendini, kirjutab Trip.ee.