Äraloendamist ihalevad boliivlased kasutavad valitsuse survestamiseks ekstreemseid võtteid

«Hullumeelsus!» ütleb kerekas taksojuht ja tupsutab käterätikuga oma tugevalt higistama hakanud kiilaspead. See ei tule kuumusest, mis Boliivia suurimas linnas Santa Cruzis on samuti 30 kraadi ligi, vaid äsja läbitud kontrollpunktist, kus tal tuli oma sõitude kohta aru anda käes pesapallikurikat hoidnud aktivistile. Taplemiseks ei läinud, kuid läbi taksot samuti ei lubatud. Seega tuleb sihtpunkti saamiseks kasutada teisi teid.

Kuna juba on siiski esinenud inimohvreid, ei saa oktoobrist kestnud rahutusi Santa Cruzis nimetada «rahulikeks», kuid vägivald paistab olevat siiski pigem erand. Samas on blokeeritud väga paljud teed ja tänavad, mis muudab linnas ringiliikumise keeruliseks ettevõtmiseks ning seiskunud on ka ühistransport. Põhjused? Nagu Lõuna-Ameerikas sageli: poliitilised. Aktivistid tahavad avaldada läbi tekitatud ebamugavuste survet La Pazis paiknevale keskvalitsusele, mis lükkas aastasse 2024 rahvaloenduse, kuigi see pidi aset leidma aset tuleval ehk 2023. aastal.