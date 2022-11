Turkish Airlines muutis oma boonusmiile neli korda väärtuslikumaks

Võimalus tasuda boonusmiilidega preemiapileti rahaline osa eksisteeris ka varem, kuid nõutud miilide kogus oli reeglina astronoomiliselt kõrge. Nüüd on Turkish Airlines oma poliitikat muutnud ja piletiga seotud maksude tasumine miilides maksab 1000 miili 100 türgi liiri (umbes 5.40 eurot) kohta senise 4000 miili asemel. Kahtlemata on siiski tegemist üsna ekstravagantse viisiga miile kulutada, kuid uued määrad on senisest siiski neli korda mõistlikumad.