KLASSIVAHED ⟩ Mida kujutab endast eriti eksklusiivne reisimisvõimalus: uue MyStari Platinum Lounge?

Comfort Lounge ja Business Lounge kohta on Tallink veebilehel märgitud, et Stari pardal on neid võimalik rentida, mis ilmselt tähendab, et automaatselt pole need tavareisijaile enam ostmiseks avatud.

Samas peibutab Tallinki uus reisilaev MyStar maksujõulisi kliente täiesti uue Platinum Lounge abil, mille kohta Tallinki pressiesindaja Katri Link tõi välja järgmist: Platinum Lounge hakkab pakkuma Business Loungest veel enam privaatsust, seal hakkavad olema individuaalsed istumiskohad, mis on seintega piiratud, et pakkuda suuremad rahu ja vaikust. Lounge´s on ka eraldi teenindaja, kes aitab kõik personaalsed soovid toidu, joogi või ostlemise osas täita. Toidu menüü (a’la carte) on spetsiaalselt Platinum Lounge’i klientidele välja töötatud, kuid kliendil on võimalik omal soovil alati ka Business Lounge’i toitu minna võtma. Tervitusjoogiks on Dom Perignon. Ostelda on Linki sõnul võimalik Platinum Lounge´st lahkumata ning telefonis tehtud ostud tuuakse kliendile kätte või autoga reisijatele nende soovil auto juurde.