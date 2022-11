ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Saku Suurhall täitub sel nädalavahetusel vahva käsitöö ja muu huvitava kraamiga: tulemas on Mardilaat . Viimsi Artiumis näeb Olga ja Priit Pärna näitust , vanalinnast saab aga üheskoos jalutada Telliskivisse – toimub jõuluteemaline jalutuskäik . Peale nende ürituste on Tallinna käimas restoranide nädal .

Tallinnas on tulemas ka orelifestival ning laupäeval saab Fotografiskas osa live-kontserdist: esineb The Boondocks & Rainer Ild Frank Ockenfels. Estonias saab aga kuulata ERSO kontserti. Nende kontsertsari «Audiospaa» esitleb üritust «Back to the future».