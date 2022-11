Estravel: eestlased eelistavad kruiisidel proovida uusi sihtkohti ja ettevõtteid

Estraveli tootjasuhete juht Kristi Kukk lausus Postimehe reisiveebi küsimustele vastates, et kruiisisektor sai kõigist reisisektoritest pandeemias kannatada vist üldse kõige tugevamalt. «Kuude viisi ei väljunud ühtegi reisi ja enamik kruiisilaevu seisid lihtsalt jõude. Arusaadavalt läksid mõned ettevõtted pankrotti, toimusid ühinemised ja üleostmised. Selle tulemusena olid kruiisifirmad sunnitud loobuma suurest osast oma personalist ja nüüd on taas spetsiaalse väljaõppega inimesi väga keeruline leida, aga heal tasemel personali puudus on tegelikult valus probleem terves turismisektoris.»

Lisaks mõjutasid Kuke sõnul kruiisiturismi pikalt kestnud vaktsineerimise ja testimise väga ranged piirangud. «Nüüd kui piirangud on mõistlikud ja leebemad või puuduvad üldse, hakkab kruiisimüük tasapisi pandeemiaeelsele tasemele järgi jõudma. Igal juhul on rõõm tõdeda, et reisikonsultandi hästi ettevalmistatud esimest korda kruiisil käinud klient on valdavalt oma reisiga rahul, valmis ja huvitatud uuesti kruiisile minema ning soovitab seda ka tuttavatele ja sõpradele.»