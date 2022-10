OLGE HOIATATUD! ⟩ Vabaabielus paare ähvardab Balil vangla

Indoneesia kultuurile on omane ootus, et kõik täiskasvanud inimesed peavad olema abielus. Kui naine peaks abielu puudutavale küsimusele vastama, et ta ei ole abielus, siis see kõlab Indoneesias nii harjumatult, et ümberringi jäävad kõik vait. Aga juba varsti võib ametliku abielu olulisus saada kinnituse ka seaduses.