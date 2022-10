Katar kaotab 1. novembrist koroonapiirangud riigipiiril, aga...

Juurde on tulnud aga uus reegel: seoses Kataris toimuva jalgpalli MM-iga on 1. novembrist kuni 23. jaanuarini vajalik Katari sisenemiseks omada Hayya Card´i,, kinnitab Eesti välisministeerium oma Reisi Targalt lehel. «Tegemist on nö jalgpalli MM fänni ID kaardiga, mis asendab antud perioodil viisat (tavapäraseid viisasid sel perioodil ei väljastata),» kirjeldab välisministeerium. «Hayya Card´i peavad taotlema kõik riiki sisenejad sõltumata sellest, kas nad lähevad mänge vaatama või mitte.»