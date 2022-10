SINNA JA TAGASI ⟩ Tark ei torma, kuid...

Pole saladus, et Lõuna-Ameerika on mitmes küsimuses (ilmselt ka ealise kõrvalejätmise vastu võitlemises) Euroopast progressiivsem, kuid küllap inspireeris muidu nii moodsat GOLi (nende koduleht on küll suuresti kasutuskõlbmatu, ent lennukites on näiteks nutimaa Eesti Nordicale kättesaamatu wifi ja pakutakse võimalust vaadata reaalajas televisiooniülekandeid) poliitilise korrektsuse kõrval huvi seeniorite «vana raha» vastu. Sest pärast suurt koroonaehmatust ei ole soliidsemas eas grupi reisisoov ikka veel täielikult taastunud. Küll on – seda möönab ka kodumaine Tallink – tulnud tagasi noored ja lastega pered.